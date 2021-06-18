В Бурятии с притока Байкала подняли затонувшую баржу

Остатки судна утилизированы по иску транспортного прокурора







Бурятская транспортная прокуратура добилась исполнения решения Баргузинского районного суда от 20 декабря 2020 года по исковому заявлению транспортного прокурора об утилизации металлических остатков затопленной баржи (грузоподъемностью 200 тонн, длиной 36 метров, шириной 7 метров, высотой борта 1,5 метра).



Судно затонуло вблизи залива Чивыркуй, берег реки Кедровая Баргузинского района - на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Подлеморье» - и оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды.



Бурятская транспортная прокуратура, выступая в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, направила в суд исковое заявление о понуждении ФГБУ «Заповедное Подлеморье» организовать утилизацию металлических остатков затопленного судна, сообщили в надзорном органе.



Баргузинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находилось на контроле прокуратуры.



Фото: pixabay.com

