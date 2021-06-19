Пафосная программа разочаровала жильцов дома в Улан-Удэ

Городские власти решили создать комфортную среду близ многоэтажки, но предложения жильцов остались «за бортом»



В Улан-Удэ, да и в Бурятии в целом, любят поговорить о разных программах, нацеленных на улучшение жизни людей. Строятся дороги, обустраиваются придомовые территории, всевозможные скверы... Чиновники разного калибра постоянно подчеркивают, что при проведении работ по формированию комфортной среды особенное внимание власти уделяют мнению жителей, выясняют его, побуждают жильцов, лучше всего знающих, что надо сделать, не оставаться в стороне, голосовать, подавать заявки и т. д. Это замечательный подход – удобная среда создается сообща. К сожалению, при ближайшем рассмотрении положение оказывается совсем не таким радужным, как многим представляется на первый взгляд. О чем свидетельствует история жителей дома на проспекте Строителей.



Хотели как лучше



Улан-удэнцы, проживающие в Октябрьском районе, пожаловались в «Номер один», что когда городские власти решили создать комфортную среду близ их многоэтажки, выдвинутые ими предложения (как раз направленные на организацию такой среды) остались «за бортом».



Эта грустная и нелепая история происходит у дома по проспекту Строителей, 32. Многоэтажка находится в густонаселенных «спальных» кварталах Улан-Удэ. Застройка здесь довольно плотная. Тем важнее по максимуму использовать для улучшения ситуации существующие резервы пространства и организовать все наиболее оптимально.



Многоэтажка попала в перечень 19 точек Октябрьского района, где в нынешнем году будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды».



Совместными усилиями городского комитета по архитектуре и градостроительству, Октябрьской райадминистрации, МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и местной управляющей компании разработан дизайн-проект благоустройства территории вокруг проспекта Строителей, 32.



Предполагалось провести асфальтирование проезда перед подъездами, обустроить тротуар. Близ детского садика, который находится напротив подъездов, задумали организовать небольшую парковку для автомобилей. Учли установку четырех скамеек и урн. Было и такое заметное усовершенствование - заасфальтировать проезд с тыльной стороны многоэтажки.



-Это очень важно для дома. Перед подъездами идет движение машин в обе стороны. Особенно напряженное положение в часы пик - по утрам и вечерам: шум, загазованность, машины с трудом разъезжаются, идут люди. Я живу здесь много лет и считаю, что ситуация перед подъездами небезопасная. Поэтому надо делать нормальную асфальтовую дорогу с тыльной стороны дома, чтобы направить основной поток машин не вдоль подъездов, а вдоль другой стороны дома. Во дворе стало бы гораздо лучше, безопаснее, комфортнее, - сказал «Номер один» Эдуард Орлов, член Совета дома.



Обманутые ожидания



На работы по указанным 19 дворам Октябрьского района планировалось затратить общую сумму в размере 57 млн рублей. Однако, подсчитав, в какую сумму вылились дизайн-проекты, власти увидели превышение.



- В связи с ограниченным лимитом финансирования внесены корректировки в дизайн-проекты. Для сокращения затрат были уменьшены объемы асфальтирования. Превышение составляло 20 млн рублей, - описал нашему изданию финансовую картину руководитель администрации Октябрьского района.



По словам районного руководителя, на дворовых территориях провели комиссионное обследование: «Объемы асфальтирования сокращены на 40%. В том числе исключено асфальтирование проезда за домом по проспекту Строителей, 32».



Ладно, в 2021 году не получилось. Все понимают, что в жизни случаются разные обстоятельства. Бывает... Но тогда, наверное, власти намерены все же продолжить асфальтирование в 2022 году?



Увы, об этом речи нет. Вместо того чтобы позднее доработать положение и все-таки сделать жизнь двора максимально удобной, районные власти «умывают руки» и начинают кивать на других.



Выполнить асфальтирование с тыльной стороны дома возможно в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Народного Хурала Республики Бурятия, Улан-Удэнского городского Совета. В связи с этим собственники жилых помещений указанного дома вправе обратиться к депутатам по избирательному округу для включения в план мероприятий на 2022 год - такова теперь позиция районных властей.



Проезд, который помог бы уменьшить число машин, проезжающих перед подъездами, видимо, не будет заасфальтирован никогда. В связи с этим возникает резонный вопрос об эффективности реализации данной муниципальной программы.



Знают ли чиновники хорошую поговорку «лучше меньше, да лучше»? То есть при работах по формированию у многоэтажек современной среды, улучшению условий для местных жителей не надо гнаться за количеством. Если взялись модернизировать обстановку в районе конкретного дома, то надо бы прислушиваться к существующим пожеланиям. Жители лучше всех знают, что их беспокоит и как можно реорганизовать положение.



Невозможно говорить, что по проспекту Строителей, 32, не произойдет положительных изменений. Они, конечно, будут. Но окажутся половинчатыми.



К сожалению, принципиальных новшеств в направлениях движения транспорта близ дома, на которые надеялись люди, не будет. Машины продолжат сновать перед подъездами, газовать, создавать заторы, но уже на новом асфальте.



- Про урезание по нашему дому начали говорить в прошлом году. Я с сентября месяца ходил по кабинетам по этому вопросу, но безрезультатно. Так оно и вышло. Подобный подход разочаровывает, - отметил Эдуард Орлов.



Власти просто должны бы сократить количество дворов, где в 2021 году реализуется программа, а уменьшенное количество сделать на совесть. Не вычеркивая предполагавшиеся асфальтовые работы. Чтобы люди сказали: «Да, долго ждали, но теперь возле нашего дома стало по-настоящему удобно, острые моменты сняты, наши предложения реализованы».



Но в итоге решили размазать кусок масла (выделенные из бюджета деньги) на массу бутербродов (дворов), и поэтому все так произошло.



Петр Санжиев, «Номер один».