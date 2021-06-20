Бурятия остается лидирующим регионом по жестокому обращению с животными

Жители продолжают выбрасывать питомцев на улицу, тем самым пополняя бродячие стаи



Одни из последних случаев шокировали даже бывалых волонтеров – одних щенков закопали заживо, других выкинули в лес в завязанном пакете, где они задохнулись.



«Живое захоронение»



Совсем недавно всю республику испугали инциденты нападения безнадзорных собак на людей – страшно пострадала молодая девушка, а затем безнадзорные животные изувечили нескольких детей. Однако, несмотря на это, вместо стерилизации и кастрации недобросовестные хозяева предпочитают избавляться от нежелательного потомства отнюдь не гуманными способами. На прошлой неделе «живая находка» шокировала даже бывалых волонтеров – неизвестные граждане выбросили в завязанном целлофановом пакете девятерых новорожденных щенков. Пять из них задохнулись, для остальных волонтерам пришлось искать кормящую маму. К сожалению, подобная жестокость не редкость для нашего региона.



- Из последних случаев, с которыми сталкивались, когда уже подросших щенков кто-то заживо закопал в коробке. Их нашли в земле. Такое вот живое захоронение. Из моей практики: недавно подобрала двух котят из коробки у магазина. Одного мы отдали, один находится в поисках хозяев.



Такие случаи можно постоянно наблюдать в социальных сетях, где каждый день публикуют сообщения о брошенных на улице животных в коробках. Отдельную роль стоит уделить «дачным» питомцам, когда жители заводят их на летний период, а по окончании сезона оставляют. Так, на прошедшей неделе в Сотниково на конечной остановке внимание прохожих привлек скулящий щенок – кто-то оставил собаку в запертом дачном домике. Местные дети и прохожие поили щенка водой и давали еду через щель в двери.



Привычная жестокость



В начале года, как писали во всероссийском издании «Известия», центры «Вита», «Альянс защитников животных», а также рабочая группа по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы признали Бурятию одним из лидеров по жестокому обращению с животными в рамках всей страны. Как отмечают специалисты, во многом играет роль местный менталитет: собак чаще приобретают для охраны участков, а кошек - для ловли мышей. Что касается ухода за такими «рабочими», видимо, люди считают это излишним, тем более если речь идет о нежелательном потомстве.



- Только с начала этого года лично через мою семью решалась судьба около 100 щенков и котят, выброшенных на улицу. В основном как мы их находили: нам звонят люди, мол, приезжайте и заберите у нас щенков/котят, которых подбросили. Стараюсь объяснить, что я такой же человек, с семьей и работой, обычный доброволец, это мое желание, а не обязанность. Но это прерывается фразой: «Ну вы же волонтер». И это лично наша история. Добавить к этому числу вклад моих двух друзей, то с начала года уже около 300 собак и кошек только на нас троих. А если уже говорить об остальных волонтерах, честно, надо выделить целый день для подсчета, - признается волонтер Олеся Димина.



При этом основа бродячих собак – это домашние питомцы. Нередко жители частных домов отпускают животных на самовыгул, где они сбиваются в стаи и могут стать угрозой для жизни. Особенно это опасно в период спариваний, ведь животные следуют природным инстинктам и могут проявлять агрессию. Кроме того, они затем приносят хозяевам нежелательных котят и щенят, которые впоследствии становятся проблемой неравнодушных граждан.



- Люди выставляют коробки с животными, мол, кто-то найдет и пристроит. Тем самым перекладывая на наши плечи свои проблемы по пристройству, и мы за них это делаем. Около 80% бродячих собак – домашние. Обязательно нужно, чтобы люди знали, стерилизация/кастрация – это решение многих проблем. Те же течки, те же драки, нападения – от всего можно избавиться, один раз пройдя операцию по стерилизации питомца, - рассказывает Олеся Димина.



Инициатива наказуема



Самое неприятное в неравнодушии к животным это последующее отношение людей. Как ранее сообщал «Номер один», только с начала этого года было несколько случаев агрессии в сторону волонтеров. Если речь шла о бездомных собаках, жители не гнушались практически под каждой новостью писать не только упрекающие комментарии и различного рода злые пожелания, но и сообщения с прямыми угрозами в адрес волонтеров. Это «приправляется» требованиями горожан помочь им разобраться с их ощенившейся собакой или окотившейся кошкой.



- Недавно мне позвонил мужчина и сказал, чтобы я забрала у него коробку с щенками. Объяснила ему, что не являюсь хозяином приюта, во-первых, а во-вторых, я обычный волонтер. Прошло буквально 30 минут, приехал мужчина и просто выкинул коробку со слепыми щенками у входа. Начала звонить, он уже не брал трубку. Люди считают, что другие обязаны брать их проблему на себя, - рассказала Элмира Жихарева, доброволец.



Помимо этого, по своей инициативе неравнодушные становятся кураторами для бездомных питомцев, теми, кто находит для животных временный дом, полностью оплачивает лечение и корм для хвостатых.



- Я куратор, сейчас у меня на кураторстве 18 собак, стерилизованных после отлова, и около 50 кошек. Вообще, кураторы ищут для питомцев передержку, но за все остальное отвечают сами. Кураторы оплачивают лечение животных, корм для них и перевозку, - объяснила Элмира.



Стерилизация в приданое питомцу



Что касается собак и кошек из приюта, волонтеры объясняют, что все подопечные собаки и кошки проходят процедуру по обязательной стерилизации и вакцинации от бешенства и других заболеваний, и это подтверждается ежемесячными отчетами о проведенных операциях в группах сообществ вместе с прикрепленными чеками и переводами. Что касается маленьких питомцев, новым хозяевам щенков и котят волонтеры всегда предлагают в подарок дальнейшую стерилизацию и вакцинацию животных.



- Если животное не планируют разводить, лучше стерилизовать его, чем потом выбрасывать щенков и котят. Если говорить о рисках для питомца, это, в первую очередь, наличие врожденных болезней, например, проблемы с сердцем. Когда вводят наркоз, идет нагрузка на сердце, проблема сразу проявляется после операции. Но в основном таких случаев мало. Стерилизация и кастрация – профилактика многих заболеваний. Нестерилизованная самка должна рожать два раза в год, в связи с чем могут происходить гормональные сбои, все это приводит к пиометре (гнойному воспалению матки). Кроме того, при помощи стерилизации можно предотвратить онкологические заболевания: опухоль молочных желез, рак матки, - рассказал ветеринар Алексей Степанов.



Как отметил специалист, не меньше проблем у самцов. Некастрированные кобели убегают из дома, собираются в стаи и проявляют агрессию во время течки у самки. Коты также убегают из дома и вдобавок метят территорию. Кастрация от этих проблем избавляет, так как животное становится спокойнее.



Так что, прежде чем принимать решение кастрировать ли своего питомца, хозяевам следует подумать, готовы ли они потом разбираться самостоятельно с будущим потомством, не пополняя ряды бездомных животных и не становясь при этом живодером.



Эржена Мансорунова, «Номер один».