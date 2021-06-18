В Бурятии подросток-мотоциклист насмерть сбил пешехода

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП



В Бурятии накануне ночью в Селенгинском районе 17-летний водитель мотоцикла «Урал», следуя по автодороге со стороны села Цаган в направлении села Гусиное озеро совершил наезд на 36-летнего пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили в республиканской ГИБДД.



Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где через несколько часов скончался. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан. Установлено, что молодой человек ночью с другом возвращался с рыбалки на Гусином озере. На мотоцикле не работали внешние световые приборы. Совершив наезд на двух пешеходов, они испугались и скрылись с места аварии.



В отношении несовершеннолетнего составлены семь административных материалов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Также к административной ответственности привлечена мать подростка за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения и соответствующих прав.



Второй пешеход не пострадал, находился в состоянии алкогольного опьянения, обстоятельств наезда не помнит.



Фото: ГИБДД







