Как правильно собрать ребенка в лагерь, кто должен чинить крышу в новостройке и куда девать пьяных

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



Сборы в лагерь



«Как правильно собрать ребенка в лагерь?»

Соболева Анна Петровна, Улан­-Удэ.



Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:



— Количество вещей, что вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, необходимо рассчитать на смену в 21 день.



• Составьте полный список вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь, в двух экземплярах (один положите в чемодан, второй оставьте для себя).

• Подпишите или выделите каким­-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.

• Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как он может ее потерять.



Перед поездкой в лагерь ребенку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета. Кроме того, дети должны использовать только индивидуальные предметы личной гигиены — зубные щетки, полотенца и не пользоваться чужими вещами.



В организованном коллективе стоит умеренно использовать духи и средства от насекомых — в закрытом помещении их аромат может вызывать дискомфорт у окружающих. Не стоит активно использовать парфюмерно-­косметические средства, их высокая концентрация может спровоцировать у детей аллергическую реакцию.



Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере в соответствии с режимом щадящего питания.



Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции родителям необходимо еще более внимательно относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой.



Что нужно положить в чемодан?



Одежда



— футболка 7–8 шт.

— отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.

— спортивный костюм, 1 шт.;

— кофта с длинным рукавом, 2 шт.;

— теплая кофта на молнии или на пуговицах, 2 шт.;

— джинсы или брюки, 2 шт.;

— шорты, 5 шт.;

— нарядная одежда;

— платье (для девочек), 2 шт.;

— юбка (для девочек), 2 шт.;

— пижама или одежда для сна, 2 шт.;

— нижнее белье, 21 шт.;

— носки, 21 шт.;

— купальник (для девочек), 2 шт. Желательно ярких цветов;

— плавки или купальные шорты (для мальчиков), 5 шт. Желательно ярких цветов;

— солнцезащитные очки, 1 шт.;

— дождевик или зонт, 1 шт.;

— головной убор, 1 шт. Желательно подписать;

— список вещей.



Гигиена



— мочалка, 1 шт.;

— мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается;

— зубная щетка, 2 шт.;

— зубная паста, 1 шт.;

— полотенце банное, 2 шт.;

— бритвенный станок, 3 шт.;

— расческа;

— ножницы для ногтей;

— средства женской гигиены;

— полотенце пляжное, 2 шт.;

— тапочки для душа/бассейна;

— бумажные платки, 2 уп.;

— резиновая шапочка для бассейна.



Обувь



— кроссовки;

— комнатные тапочки;

— резиновые тапочки для пляжа;

— сандалии или другая открытая обувь.



Документы



— путевка;

— медицинская справка;

— подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря;

— нотариально заверенное согласие от родителей;

— копия полиса медицинского страхования;

— документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении).



Что нужно положить в рюкзак?



— альбом или тетрадку;

— влажные салфетки, 5 уп.;

— книгу или журнал;

— деньги;

— телефон;

— бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.



«Управляшка» ответит за застройщика



«Кто должен чинить крышу в новостройке, если причиной прорех в кровле и протечек являются дефекты, допущенные застройщиком?»

Власова Е. К., Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Андрей Кузьмин:



— Несмотря на то, что недостатки общего имущества многоквартирного дома (МКД) возникли по вине застройщика, а также действуют его гарантийные обязательства, управляющая компания (УК) обязана, согласно законодательству и договору управления по содержанию общего имущества в надлежащем состоянии, устранять недостатки. (Определение Верховного суда РФ от 20 февраля 2021 г. № 309­ЭС20–20751).



Несмотря на то, что спорные дефекты в кровле являются строительными дефектами и недостатки возникли не в результате ненадлежащего содержания общедомового имущества, Верховный суд РФ оставил в силе постановление апелляционного суда:



• согласно Правилам техэксплуатации жилфонда № 170, УК должна обеспечить исправное состояние кровли, защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли, устранять, не допуская дальнейшего развития, деформации в различных кровельных конструкциях;



• по пункту 7 Минимального перечня к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания крыш МКД, относятся, кроме прочего, проверка кровли на отсутствие протечек, а при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, — незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.



Таким образом, действующим законодательством преду­смотрена безусловная обязанность УК выполнять работы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества, входящие в Минимальный перечень, вне зависимости от обязательств иных лиц в отношении такого имущества, а в определенных случаях — незамедлительно.



Суд отметил, что на УК возложена обязанность по обеспечению надлежащего содержания крыши МКД путем устранения повреждений кровли над конкретными квартирами, а не по проведению капитального ремонта крыши, следовательно, предписание соответствует закону и не нарушает права и законные интересы УК. Сам по себе факт возникновения недостатков вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей застройщиком и наличия у него обязательств по устранению допущенных нарушений в течение гарантийного срока не устраняет установленные законодательством и договором управления обязанности УК по содержанию общего имущества в надлежащем состоянии.



Временная управляющая компания поможет



«У нас плохая управляющая компания, но решить вопрос о ее смене мы не можем — то людей не соберешь на собрание, то многие пенсионеры боятся, что хуже будет, то кое­ как собрались, но работники ЖУ прибежали и сорвали собрание угрозами. Какой то выход из этой ситуации есть?»

Без подписи.



Отвечает юрист Андрей Кузьмин:



— Выход есть. Муниципалитет может назначить временную управляющую компанию и без согласия собственников жилья.



В таких случаях орган местного самоуправления созывает общее собрание собственников для решения вопроса об управлении домом (ч. 4 ст. 200 ЖК РФ). Жильцы и владельцы могут выбрать один из трех способов управления — выбрать новую управляющую компанию (УК), создать ТСЖ или перейти к непосредственному управлению домом.



Если договориться на собрании не удалось либо оно не проводилось, либо не набрало кворума, муниципалитет обязан в течение месяца провести конкурс по выбору новой УК (ч. 5 ст. 200 ЖК РФ). Если же и конкурс признан несостоявшимся, управление домом передается временной УК (ч. 17 ст. 161 ЖК РФ).



Согласия собственников на это не требуется. Договор управления многоквартирным домом (МКД) между временной УК и собственниками считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении УК.



Пьяных передадут полиции



«Раньше пьяных забирали в вытрезвители, а теперь? Вчера шла, а на остановке лежит пьяный мужчина, замерз и встать не может. И куда его, спрашивается?»

Елена Семенова, Улан-­Удэ.



Отвечает помощник Байкальского транспортного прокурора Анна Макарова:



— С 18 июня 2021 года вступает в силу Приказ МВД России от 13.04.2021 № 212, который закрепляет за сотрудниками полиции новые полномочия по доставлению лиц, находящихся в состоянии опьянения.



Так, сотрудники полиции получат право доставлять нетрезвых лиц, находящихся в общественных местах (площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, поездах и др.) в медицинские учреждения, специальные организации или подразделения полиции.



Кроме того, за правоохранительными органами закреплено право доставления лиц в состоянии опьянения, находящихся в жилище. В данном случае для доставления лица необходимо письменное заявление совместно проживающих с ним лиц. Основанием для подачи такого заявления будет служить угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба имуществу.



Помимо обеспечения безопасности доставляемого лица и находящегося при нем имущества, при доставлении нетрезвого гражданина в медицинские организации для осмотра правоохранителями будет обеспечиваться и безопасность медицинских работников.



Делаешь ремонт — соблюдай чистоту!



«Соседи затеяли ремонт и весь подъезд измарали строительной пылью, ходим по ней уже три недели. Уборщица из управляющей компании моет, как обычно, редко и жалуется, что за ту зарплату, что ей платят, не обязана выполнять такой объем работы. Вообще, кроме совести соседей, есть ли на них какая­-нибудь управа?»

Без подписи.



Отвечает юрист Андрей Кузьмин:



— Есть возможность взыскать с собственника квартиры убытки управляющей компании. Так, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные акты о взыскании с собственника квартиры убытков управляющей компании в виде непредвиденной уборки мест общего пользования многоквартирного дома (МКД) (Определение Седьмого КСОЮ от 26 апреля 2021 г. по делу №8Г 5162/2021[88–6500/2021]). Ремонтная бригада замешивала строительные смеси для ремонта квартиры ответчика в подъезде. Пыль осела на стенах, потолках, ступенях, плитке, подоконниках, стеклах лестничной клетки.



Управляющая компания составила акт о проведении строительных работ в квартире ответчика и привлекла для уборки подрядчика. После чего стоимость подряда (20 тыс. рублей) взыскала с собственника отремонтированной квартиры.



Ответчик настаивал, что:



— Акт о производстве строительных работ является недопустимым доказательством, поскольку составлен в отсутствие ответчика комиссией УК и ответчику не направлялся;

— УК и без подрядчиков должна ежемесячно полностью мыть лестничные клетки подъезда, это ее обычная обязанность;

— стоимость мойки подъезда в 20 000 рублей является завышенной.

Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что:

— доказан факт нарушения ответчиком правил пользования местами общего пользования и использования общего имущества МКД;

— этими действиями ответчика по смешиванию строительных смесей в МОП МКД причинен материальный ущерб, следовательно, у истца возникли убытки в виде дополнительных расходов по уборке МОП;

— что касается якобы неоправданно высокой стоимости данных работ, то доказать это следовало самому ответчику, потому что суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств. Однако ответчик свои доводы относительно иной стоимости уборки документально не подтвердил, поэтому суд счел их голословными, ничем не доказанными, а потому не имеющими юридического значения для разрешения спора.



Расстояние от дома до мусорной площадки



«Мы живем на первом этаже, и мусорная площадка находится в десяти метрах от наших окон. Вся грязь и запахи попадают к нам в квартиру. Хотели продать — никто не покупает или хотят снизить цену. Какие нормы существуют относительно свалок у дома?»

Татьяна Владимировна, Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Согласно новым СанПиН, расстояние от МКД до мусорной площадки — не менее 20 метров и не более 100 (правда можно уменьшить расстояние до 7,5 метра, но только на основании «результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санэпидтребованиям». Кратность обработки, вывоза, условия хранения ТКО на площадке, количество баков и т. п. регулируются отдельными требованиями. Мусор, оставшийся после погрузки ТКО в мусоровоз, убирает УК. Кстати, сам вывоз ТКО допустим исключительно в интервале с 7 утра до 23 вечера;



установлены требования к мусорным площадкам — независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) площадки для ТКО должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение. Наличие крыши над баками СанПиН не оговаривают. Площадки для крупногабаритных отходов, кроме того, должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее одного метра.



Установлено, как УК должна собирать старые ртутные лампы.



Отметим, однако, что к юридической силе рассматриваемого СанПиН есть вопросы.



СанПиН обязательны к исполнению, оценка их соблюдения будет проводиться в рамках санэпиднадзора, стало быть, они содержат обязательные требования;



при этом согласно ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных требованиях, положения НПА, устанавливающие обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 2021 года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования соответствующего акта.



Между тем срок в 90 дней не выдержан, следовательно, СанПиН введены в действие с нарушением Закона об обязательных требованиях, имеющих более высокую юридическую силу.



Таким образом, можно ожидать некоторой судебной активности, связанной с моментом вступления новых СанПиН в силу и его действия.

