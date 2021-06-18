В Улан-Удэ будут судить группу, обокравшую управление инкассации

Злоумышленники похитили из хранилища 16 млн рублей, предназначенных на выплаты пенсий



В прокуратуре Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы, ограбившей хранилище Бурятского республиканского управления инкассации. Они обвиняются в «краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры.



По версии следствия, преступную группу организовал 27-летний житель Улан-Удэ. Молодой человек привлек к участию в группе четверых местных жителей, один из которых работал инкассатором. С его помощью организатор тщательно спланировал преступные действия. Кроме того, он обеспечил группу орудием и транспортными средствами, руководил совершением преступления.



В январе 2021 года злоумышленники совершили кражу денежных средств в размере 16 млн рублей из хранилища Бурятского республиканского управления инкассации. Похищенные деньги предназначались для выплаты пенсий.



Преступление раскрыто в короткие сроки в результате оперативных мероприятий сотрудников республиканского МВД. У преступников изъяты украденные 13 млн рублей и два автомобиля, приобретенные на похищенные деньги. Для возмещения ущерба суд наложил арест на принадлежащие обвиняемым три автомашины общей стоимостью 1,6 млн рублей.



Наиболее строгим наказанием за это преступление является лишение свободы сроком до десяти лет. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

