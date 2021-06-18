В Бурятии дамбы на реке Джида спасут от затопления сельчан

Проект строительства защитных сооружений одобрен Госэкспертизой



Проект защиты села Петропавловка Джидинского района от затопления водами реки Джида получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в минстрое Бурятии.



Село Петропавловка - административный центр Джидинского района, расположено на реке Джида, - одном из притоков Селенги. Кроме того, через село протекает речка Цагатуй, впадающая, в свою очередь, в реку Джиду. Повторяемость дождевых паводков на реке Джида гораздо выше, чем на остальных притоках Селенги. Даже в затянувшийся маловодный цикл в бассейне Селенги, с 1998 по 2019 годы на реке Джида наблюдалось несколько паводков, причем, некоторые из них носили катастрофический характер. Последний крупный паводок случился в 2019 году.



« В 2019 году уровень реки Джида был значительно превышен, вода не только затопила пойму реки, но и подтопила жилые дома. Тогда мы сумели справится с ситуацией и не допустить их затопления. После этого было принято решение о строительстве дамбы на реке Джида», - отметил Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии.



Катастрофический паводок на реке Джида, сопровождавшийся сильным наводнением, наблюдался и в 2006 году. Почти все населенные пункты, расположенные в пойме реки, были затоплены. Значительный ущерб был нанесен селу Петропавловка, где затоплению подверглись 235 домов и приусадебных участков, пострадали 1204 человека.С 2006 по 2019 год в селе Петропавловка под затопление попали 429 домов с числом жителей 1395 человек, размыто 1500 метров береговой полосы левого берега рукава реки Джида.



Министр строительства Бурятии Николай Рузавин отметил: «Строительством защитных сооружений на реке Джида мы предполагаем защитить от наводнений более 180 гектаров территории, на которых проживают около 1400 человек. При этом 94 % средств на эти мероприятия выделяются из федерального бюджета».



Проект защитных сооружений села Петропавловка разработало ООО «МелиоВодПроект» (Улан-Удэ) по заданию Управления капитального строительства правительства республики.

По проекту две дамбы предполагается возвести вдоль южной окраины Петропавловки, от западной до восточной границы поселения. Кроме того, будет укреплен берег реки Джида, углублено и спрямлено русло реки Цагатуй.



Фото: economy.buryatia.ru/minstroy

