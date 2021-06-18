В Иркутской области «блатное» место на кладбище продают за 200 тысяч рублей

Замдиректора муниципального ритуального агентства обвиняется в получении взятки



В Приангарье предъявлено обвинение 62-летнему замдиректора муниципального ритуального агентства в «получении взятки должностным лицом, совершенном группой лиц по предварительно сговору, в крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.



По версии следствия, 9 июня заместитель директора муниципального казенного предприятия, осуществляющего организацию похорон и представление связанных с ними услуг, являясь должностным лицом, вместе с иными лицами, в том числе из числа сотрудников предприятия, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории кладбища, расположенного на 8-м километре Голоустненского тракта, получил от мужчины 200 000 рублей. Взятка предназначалась за право выбора клиентом места захоронения его близкого родственника.



Должностное лицо задержано на месте преступления. Ведется следствие. Устанавливаются возможные аналогичные эпизоды преступной деятельности и иных лиц, причастных к коррупционным преступлениям.



Фото: «Номер один»

