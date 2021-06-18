В Бурятии ищут хозяев местного «Хатико»

Неизвестный выбросил пса около дороги, где тот продолжает ждать хозяина по сей день



В местных пабликах жители Бурятии поделились печальной историей – на обочине одной из дорог они повстречали «бурятского Хатико».



- Хатико по-бурятски! От села Новоильинск в сторону города, не доезжая Обо, кто-то выбросил молодого и красивого пса. Ошейник он с себя снял и никуда не уходит, вырыл себе яму и сидит на одном месте в надежде что хозяин за ним вернется. Максимальный репост по всем группам района, может, хозяин увидит это сообщение и ему станет стыдно, что он выбросил такого преданного пса, - написали жители в группе «Весь Улан-Удэ».



Новость растрогала горожан. В комментариях нашлись и те, кто уже встречался с этим псом.



- Да, действительно, собака умная и добрая. Сегодня ездили, выбегает прямо к каждой проезжей машине. Такое чувство что ждёт хозяина. Очень жалко, хороший. Не было бы своих собак, взяли бы себе, - написала горожанка.



- Вчера ехали мимо, покормили, милый пёс, хвостом виляет, погладила, но убегает, не даётся в руки, - сообщают там же.



- Много таких Хатико, просто оставляют… - высказались в паблике.





фото: Весь Улан-Удэ