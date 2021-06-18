В Бурятии может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19

Будут определены категории людей, наиболее часто заражающихся COVID-19, а также – так называемые «группы риска»



В Бурятии прорабатывается вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача республики Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.



«В первую очередь, должен быть определен контингент, подлежащий вакцинации, а также необходимый объем вакцин для успешного проведения прививочной кампании. Специалисты работают над этими вопросами. Как только будет принято решение, о нем оперативно всех проинформируют», - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Вместе с тем, речь идет не поголовной вакцинации. Будут определены категории людей, наиболее часто заражающихся COVID-19, а также – так называемые профессиональные «группы риска». Иными словами, работники сфер и профессий, чьи обязанности предполагают постоянные контакты с людьми.



Готовящееся решение –



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav



В Бурятии прорабатывается вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача республики Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.«В первую очередь, должен быть определен контингент, подлежащий вакцинации, а также необходимый объем вакцин для успешного проведения прививочной кампании. Специалисты работают над этими вопросами. Как только будет принято решение, о нем оперативно всех проинформируют», - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Вместе с тем, речь идет не поголовной вакцинации. Будут определены категории людей, наиболее часто заражающихся COVID-19, а также – так называемые профессиональные «группы риска». Иными словами, работники сфер и профессий, чьи обязанности предполагают постоянные контакты с людьми.Готовящееся решение – прямое следствие ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике и низкими темпами прививочной кампании.Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav