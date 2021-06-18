Инспекторы Бурприроднадзора выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

Добыча велась без документов и в водоохраной зоне реки Уда - в 40-50 метрах от береговой линии



Во время патрулирования в Хоринском районе сотрудники Бурприроднадзора выявили факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Уда. Несанкционированный карьер, где в обход закона добывался строительный материал, находится в двух километрах на юг от села Хоринск, сообщили в надзорном ведомстве.



«Добыча осуществлялась специализированной техникой. На месте работали: погрузчик марки МТЗ-82 и КамАЗ, в который грузилась песчано-гравийная смесь. Объём добытых незаконным путем, и вывезенных общераспространенных полезных ископаемых составил 30 кубометров. Как выяснилось на месте, у предприимчивых граждан не оказалось и лицензии на добычу недр», - рассказали сотрудники Бурприроднадзора, участвовавшие в патрулировании. – Кроме того, добыча велась в водоохраной зоне реки Уда, а именно в 40-50 метрах от береговой линии. Нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами» и по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности»



Для наиболее эффективной работы по пресечению требований природоохранного законодательства и выполнения мероприятий, направленных на сохранение природных богатств, Бурприроднадзор призывает граждан не оставлять без внимания нарушения природоохранного законодательства.



Фото: egov-buryatia.ru/rsbpn

