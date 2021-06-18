Коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке превысил общероссийские показатели

Дальневосточная формула счастья: «дом, достоинство, достаток», считает Алексей Чекунков



Меры государственной поддержки семей на Дальнем Востоке дали эффект: суммарный коэффициент рождаемости в ДФО превышает общероссийские значения. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил на форуме «Демографическое развитие Дальнего Востока», который прошел в Чите. Например, в Бурятии за 2020 год родилось 12620 детей, что на 149 больше, чем годом ранее, сообщили в правительстве республики.



Министр напомнил о дальневосточном демографическом пакете, который с 2019 года позволил поддержать большое количество семей.



«Простая формула счастья, которую мы стараемся обеспечить: «дом, достоинство, достаток». Имея в виду в первую очередь жилье, которое должно быть доступным и качественным. Именно поэтому наши усилия направлены на ускорение жилищного строительства на Дальнем Востоке. Достоинство для любого человека - это самореализация, это работа, которая поддерживает семьи. За последние несколько лет на Дальнем Востоке стартовали более 2600 новых предприятий, которые дают людям широкую палитру возможностей для самореализации. Достаток - это достойная оплата труда. Безусловно, сюда входят и меры государственной поддержки», - отметил Чекунков.



За этот период более 12 тысяч семей воспользовались региональным материнским капиталом в объеме 30% федерального материнского капитала. Из них более 3 тысяч проживает в Бурятии. Чаще всего полученные средства семьи используют для улучшения своих жилищных условий.



Еще более 52 тысяч семей получают ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере одного прожиточного минимума. В Бурятии число получателей неуклонно растет, по данным на 1 июня 2021 года таких семей уже более 9 тысяч.



Около 47 тысяч дальневосточных семей получили ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, которая равна двукратному размеру прожиточного минимума. В Бурятии эту выплату получает более 9,7 тысячи семей.



В семье Владимира и Арины Жилиных, которые живут в селе Кабанск Кабанского района, в середине мая прошлого года появился первый ребенок – дочь Есения. Арина Юрьевна по образованию бухгалтер, окончила Сибирский государственный университет, работала диспетчером в ООО «Каменск – авто». Владимир Игоревич работает водителем маршрутного такси.



«Наша семья получает все меры государственной поддержки. В первую очередь мы получили материнский капитал на первого ребенка. Эти деньги планируем потратить на приобретение жилья. Также, когда родилась Есения, мне выплатили единовременное пособие на первенца. Сейчас я получаю ежемесячную выплату и пособие по уходу за ребенком. Когда в семье работает только супруг, меры соцподдержки, которые идут на дочку – большое подспорье для нашего бюджета», - считает молодая мама.



Фото: egov-buryatia.ru



