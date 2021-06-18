В Бурятии в реке Уда на «Белых камнях» утонул мужчина

Он уехал на рыбалку еще 7 июня и не вернулся



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы 17 июня выезжали в местность «Белые камни» поселка Онохой Заиграевского района. По информации, поступившей ранее, 7 июня на реке Уда рыбачил и утонул мужчина, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



За день спасатели обследовали 60 км по береговой линии Уды от Онохоя до Улан-Удэ. Поиск результата не дал. Сегодня работы продолжаются.



Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что за помощью Вы можете обратиться по телефонам «112» и «101».



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