Туристы на Байкале засняли быстро надвигающийся туман

За считанные секунды туман застелил мыс Хобой на Ольхоне (видео)

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, снятое на Байкале, на острове Ольхон. На нем запечатлели необычную картину: мыс Хобой за считанные секунды застелило туманом. Впечатляющими кадрами поделился гид на Ольхоне Алексей Руитин.- Сегодня впервые испытали такое. Было жутко. Температура с +18 резко упала на +5, - написал Алексей в соцсетях.Горожане поразились увиденной картине. Многие начали делиться в комментариях подобным опытом.- Высоко в горах такое явление просто потрясающе красиво. Облака плывут под ногами, вокруг. Как при ускоренной съёмке они формируются и рассеиваются, и снова формируются. На Байкале такое пока не встречал, - написал улан-удэнец.- «Мы все умре-е-ем!», - у нас так кричали два туриста из Москвы в этой ситуации. И смех, и грех, - рассказали там же.- На Байкале всегда так. Еще бывает такое, если в поселке ветер, на Байкале штиль. И наоборот, - добавил пользователь.- На Байкале часто так бывает. Действительно, жутковато, когда впервые видишь и ощущаешь резкий перепад температуры, - поделились в паблике.Впрочем, многие сравнили видео со знаменитыми фильмами: «Ледниковый период-глобальный климатический сдвиг», «Ходоки пришли!», «Прям кадры из фильма "Мгла"», «Летучий голландец приплыл».фото: Весь Улан-Удэ