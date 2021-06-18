В Бурятии в канун Троицы усилены профилактические меры в храмах

Зампред правительства республики поручил главам муниципалитетов провести разъяснительную работу с жителями



Улан-Удэнская и Бурятская епархия РПЦ направила наместникам монастырей и настоятелям приходов циркуляр о мерах против распространения коронавирусной инфекции



«В связи с резко возросшем количестве случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии обращаю Ваше внимание на необходимость сохранения усиленного санитарно-противоэпидемического, профилактического режима и соблюдения в монастырях и храмах необходимых мер», - обратился к настоятелям приходов митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



Согласно положениям документа, в храмах и монастырях должны быть обеспечены следующие меры:



1. Индивидуальный подход к участию в богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях монастырей и храмов, лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (населения старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом).

2. обязательное ношение защитных масок лицам, посещающим монастыри и храмы;

3. рекомендации об использовании защитных масок священнослужителям при близком контакте с верующими, особенно при совершении исповеди;

4. соблюдение мер социального дистанцирования в помещениях и на территории монастырей и храмов;

5. соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов, и другое), а также мер, установленных и утвержденных Священным Синодом Русской Православной Церкви (журнал №30 от 17.03.2020 г.);

6. прекращение до завершения противоэпидемических мероприятий, включая проведение заключительной дезинфекции, допуска посетителей в помещения монастырей и храмов, в которых выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди священнослужителей;

7. проведение разъяснительной работы с населением о принимаемых мерах.





Также на заседании Республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал поручение главам муниципальных образований провести разъяснительную работу с жителями о необходимости соблюдения введенных мер профилактики.



«Я благодарен религиозным организациям, которые обеспечивают безопасность для прихожан. В это сложное для всех нас время мы едины в стремлении сберечь здоровье и жизни людей. Главам муниципальных образований, сельских поселений также необходимо на своих территориях провести работу с населением, чтобы также позаботились о себе, о других земляках и соблюдали меры профилактики. Во всех религиях представления о добре едины – это забота о ближних», - отметил Пётр Мордовской.



Троица – один из 12 главных православных праздников. Он отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. В 2021 году Троица приходится на 20 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы. Пятидесятница. Он установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Праздник символизирует единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-Сына.



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