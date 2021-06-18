В Забайкалье собака «усыновила» двух котят

Мама-пекинес начала выкармливать малышей, которых забрал с улицы ее хозяин



В Забайкалье житель Хилка рядом с домом нашел двух котят и решил их спасти, забрав домой. Спустя некоторое время его собака - пекинес по кличке Зайка - приняла двух малышей и начала о них заботиться, сообщает официальный краевой портал.



- Первоначально на станцию обратился Михаил с маленьким котенком. У животного была сломана лапа. Ветспециалист наложил гипс. Спустя три недели на повторном приеме мужчина рассказал, что собака привязалась к котятам и начала их выкармливать своим молоком, - рассказала начальник ветеринарной станции Лариса Неретина.



Зайка недавно ощенилась и принесла на свет двух малышей. Вскоре щенков разобрали. «По-видимому, мама-собака, тоскуя по своему потомству, приютила этих пушистых котят, - добавила Лариса Неретина.











Фото: 75.ru

