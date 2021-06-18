В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в покушении на убийство

Ранее судимый 37-летний житель Онохоя, доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело



В Бурятии мужчина с ножевыми ранениями обратился ночью в больницу поселка Онохой. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в пресс-службе ее управления.



Два местных жителя распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе потасовки один из мужчин нанес второму удары ножом. Раненый сумел дойти до больницы, где медицинские работники оказали ему экстренную помощь и сообщили о случившемся в полицию.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены обстоятельства произошедшего и личность нападавшего. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские задержали подозреваемого.



Задержанный, ранее судимый 37-летний житель Онохоя, доставлен в отдел полиции. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: Росгвардия

