18.06.2021
В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в покушении на убийство

В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в покушении на убийство

Ранее судимый 37-летний житель Онохоя, доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело

В Бурятии мужчина с ножевыми ранениями обратился ночью в больницу поселка Онохой. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в пресс-службе ее управления.

Два местных жителя распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе потасовки один из мужчин нанес второму удары ножом. Раненый сумел дойти до больницы, где медицинские работники оказали ему экстренную помощь и сообщили о случившемся в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены обстоятельства произошедшего и личность нападавшего. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские задержали подозреваемого.

Задержанный, ранее судимый 37-летний житель Онохоя, доставлен в отдел полиции. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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