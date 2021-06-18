В Бурятии задержаны жители Ставрополья, подозреваемые в грабеже пенсионерки

Молодые мужчины не постеснялись отнять у 82-летней старушки 11 тысяч рублей



В Бурятии днем 17 июня в полицию Прибайкальского района с заявлением о грабеже обратилась 82-летняя жительница села Турка. Пенсионерка рассказала полицейским, что несколько минут назад неизвестный мужчина открыто похитил у нее 11 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.



Следствием установлено, что днем к пенсионерке подъехал автомобиль и посигналил. Она открыла калитку и увидела неизвестного мужчину, который стал предлагать приобрести одеяла и подушки. Хозяйка отказалась, попрощалась с мужчиной и пошла в дом. Тогда он последовал за пожилой женщиной в жилище и стал крайне назойливо предлагать приобрести товар, снижая цену в несколько раз. Доказывая свою неплатежеспособность и желая, чтобы мужчина скорее ушел, пенсионерка вынула кошелек и показала всю имеющуюся у нее наличность – 11 тысяч рублей. Злоумышленник выхватил денежные средства у бабушки и скрылся. Пенсионерка сразу же позвонила в полицию.







Прибывшие на место происшествия правоохранители установили местонахождение машины, на которой скрылись подозреваемые – бдительная соседка запомнила номер подозрительного автомобиля.



Сотрудники уголовного розыска заметили похожий автомобиль на автодороге в направлении Улан-Удэ. Полицейские остановили его и попросили мужчин пройти в служебную машину для установления личности. Подозреваемые оказали сопротивление сотрудникам полиции и пытались скрыться в лесном массиве, но были задержаны. На мужчин составлены административные протоколы по ст. 19.3 КРФ об АП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.



Установлено, что злоумышленники - жители Ставропольского края 23 и 32 лет - являются родными братьями, старший из которых ранее судим. В регион мужчины приехали с целью продажи товара.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В настоящее время проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.



Фото: pixabay.com, видео: МВД по Бурятии