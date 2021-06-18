В Забайкалье сельчанин во время драки зарезал трех человек

Обвиняемый в убийстве взят под стражу, ведется следствие



В Забайкалье предъявлено обвинение в убийстве трех человек 58-летнему жителю села Бутунтай Александрово-Заводского района. Он взят под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 15 июня в селе Бутунтай обвиняемый из-за конфликта убил трех человек. Мужчина ударил потерпевших ножом, отчего они скончались на месте. Тела убитых были обнаружены утром, следователи задержали обвиняемого еще через сутки.



Сначала в ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции были установлены личности убитых мужчин, это 34-летний местный житель и двое жителей Читинского района Забайкалья 31 и 40 лет. При осмотре тел обнаружены колото-резаные ранения. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причин смерти мужчин.



В ходе первоначальных оперативно-следственных мероприятий сразу установить лицо, причастное к убийству не удалось. На место происшествия были дополнительно направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления для оказания помощи. Следователи и полицейские провели большой комплекс мероприятий, были допрошены несколько десятков жителей села, проводились обыски и другие следственные действия.



Накануне следственно-оперативной группой были получены данные о причастности к преступлению 58-летнего жителя села. При допросе в качестве подозреваемого мужчина признался в совершении преступления. В ходе проведенной проверки показаний на месте подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах убийства. Мужчина пояснил, что в ночь на 15 июня в ходе конфликта на улице села он ударил ножом трех человек.



Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебная психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается



Фото: zabaykalye.sledcom.ru

