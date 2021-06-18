Tele2 развивает 4G-сеть в Бурятии

Компания продолжает расширять территорию покрытия и увеличивать скорость мобильного интернета



Улан-Удэ – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает инвестировать средства в развитие сети четвертого поколения в Бурятии. Еще в 15 населенных пунктах республики запущена сеть LTE. С начала года 4G-интернет стал доступен в 37 поселках региона.



Компания продолжает расширять территорию покрытия и увеличивать скорость мобильного интернета в Бурятии. Цифровые сервисы становятся доступными в том числе в селах и поселках с населением до 1000 человек. Так, оператор обеспечил высокоскоростной мобильной связью жителей Душелана, Елани, Старой Курбы, Комсомольского, Можайки, Старой Бряни, Творогово, Сулхары, Гашея, Нестерово, Хуртэя, Челутая (24 км), Красноярово, Нарын-Ацагата, Поселья Бичурского района.



Кроме того, сотрудниками технической дирекции был проведен комплекс работ с целью улучшения качества и увеличения скорости 4G-интернета. Оператор модернизировал действующее оборудование и установил дополнительные базовые станции в населенных пунктах, где растет потребление интернет-трафика. Изменения коснулись Бичуры, Горячинска, Тарбагатая, Кижинги, Таксимо, Сужы, Нур-Селения, Каменска, Барыкино, Кырена, Усть-Орота, Мухоршибири, Петропавловки, Исинги, Куйтуна, Северомуйска, Ошурково, Улан-Удэ и Кяхты.



Алексей Баиров, технический директор бурятского филиала Tele2: «Мы продолжаем расширять географию сети 4G для того, чтобы нашим клиентам в самых отдаленных уголках республики был доступен действительно быстрый мобильный интернет. Также на фоне постоянного роста потребления интернет-трафика технической службой контролируется нагрузка на сеть и с опережением проводятся работы по модернизации оборудования в тех населенных пунктах, где это необходимо. Быстрый интернет сегодня должен быть везде, где находится наш клиент, поэтому мы постоянно развиваем нашу сеть: в селах и городах, в популярных зонах отдыха и дачных поселках».



Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.



Фото: Tele2

