В Муйском районе Бурятии может разрушиться мост

Движение на 341-м километре автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо» остановлено





В Бурятии появилась вероятность размыва опор моста через ручей Голубой в Муйском районе. Как сообщают в пресс-службе минтранса республики, из-за проливных дождей и обильного таяния снега ручей Голубой вышел из берегов.



«В связи с этим существует вероятность размыва опор и конусов моста через ручей, подходов к мосту на 341-м километре автомобильной дороги Северобайкальск-Таксимо. Просим воздержаться от поездок в этом направлении», - уточнили ведомстве.



По поручению Евгения Луковникова, зампреда правительства Бурятии для оценки ситуации на место выехали специалисты дорожно-ремонтной организации.









Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

