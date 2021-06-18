18.06.2021
В Муйском районе Бурятии может разрушиться мост

В Муйском районе Бурятии может разрушиться мост

Движение на 341-м  километре автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо» остановлено

В Бурятии появилась вероятность размыва опор моста через ручей Голубой в Муйском районе. Как сообщают в пресс-службе минтранса республики, из-за проливных дождей и обильного таяния снега ручей Голубой вышел из берегов. 

«В связи с этим существует вероятность размыва опор и конусов моста через ручей, подходов к мосту на 341-м километре автомобильной дороги Северобайкальск-Таксимо. Просим воздержаться от поездок в этом направлении», - уточнили  ведомстве.

По поручению Евгения Луковникова, зампреда правительства Бурятии для оценки ситуации на место выехали специалисты дорожно-ремонтной организации.




 Фото: egov-buryatia.ru/mintrans
разрушение опасность
^