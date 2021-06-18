В Иркутске ужесточают антиковидные меры

Работодатели должны перевести на дистант беременных женщин и людей возрасте 65+



В Иркутской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано обеспечить дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше, беременных женщин или предоставить им отпуска. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили в областной администрации.



Запрещено проведение физкультурных и спортивных мероприятий (ранее их возможно было проводить без зрителей), за исключением физкультурных и спортивных мероприятий федерального уровня, проведение которых будет осуществляться без участия зрителей. Кроме того, организаторы спортивных мероприятий обязаны обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию спортсменов и сопровождающих их лиц при организации выезда за пределы Иркутской области.



В новой редакции указа государственным и муниципальным органам власти, а также организациям рекомендовано временно ограничить личный прием граждан. А выпускникам рекомендовано осуществлять подачу заявлений о приеме в образовательные организации с приложением документов, необходимых для поступления, в электронной форме.



Иркутскому медуниверситету рекомендовано направить не менее 800 ординаторов и студентов в медицинские организации для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.



Кроме того, в ближайшее время профильные ведомства представят предложения с перечнем категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.



Сегодня в Иркутской области развернуто 3546 коек для лечения пациентов с COVID-19, госпитализировано 2638 человек. Об этом во время заседания оперативного штаба рассказал Игорь Кобзев.



«Хочу обратиться к руководителям муниципалитетов, в первую очередь удаленных от Иркутска. Возможно, в ваших территориях сейчас наблюдается более-менее благоприятная обстановка по коронавирусу. Но расслабляться не приходится. Студенты из Иркутска и из других регионов после окончания сессии разъезжаются по домам, люди массово выезжают в отпуска, причем не всегда в благоприятные по эпидситуации территории. Вспыхнуть может где угодно и в любой момент. К этому надо быть готовыми. Крайне важно соблюдать ограничительные мероприятия, избегать участия в корпоративах, в мероприятиях с участием большого количества людей. Также прошу по возможности проводить совещания различного уровня в режиме ВКС», - подчеркнул губернатор.



Как сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков, места для лечения коронавирусной инфекции открываются в ежедневном режиме. «Мы запланировали расширить конечный фонд до уровня осени прошлого года. Это около пяти с половиной тысяч коек. Сейчас важно мобилизовать все ресурсы», - подчеркнул он.



Минздраву губернатор поручил усилить рассмотреть возможность организации дополнительных прививочных пунктов в общественных местах. По состоянию на 18 июня первым компонентом вакцинированы 310 427 человек, в том числе лица старше 60 лет – 117 274 человек. Полный курс вакцинации получили 245 912, в том числе лица старше 60 лет – 97 038 человек.



Фото: irkobl.ru

