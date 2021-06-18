Большинство россиян не одобряют принудительную вакцинацию от COVID-19

Решение о ее проведении в Бурятии для «групп риска» готовится



Главный врач коронавирусного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко назвал принудительную вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией. Однако большинство россиян не одобряют идею обязательной вакцинации от COVID-19 всего населения страны, сообщает результаты своего опроса портал



Обязательную вакцинацию от коронавируса всего населения страны, за исключением людей, имеющих противопоказания, одобряют 23% россиян, не одобряют в 2,7 раза чаще (63%). Реже всего поддерживают идею всеобщей вакцинации респонденты 35-44 лет (18%). А среди россиян старше 45 лет сторонников несколько больше - 26%.



В мае размышлениями о неизбежности всероссийской вакцинации делился Дмитрий Медведев, тогда идею поддержали 19%, а 66% высказались против. Сегодня соотношение голосов изменилось: 23 и 63% соответственно.



К слову, 22% работников сферы услуг Москвы и области сделают прививку лишь в том случае, если это будет обязательным условием трудоустройства или возможности продолжать работать. Еще 35% не будут вакцинироваться ни при каких условиях. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Москвы и Московской области, в том числе сотрудники сферы услуг, еще не прошедшие вакцинацию.



По данным SuperJob, решение об обязательной вакцинации сотрудников общепита, торговли, салонов красоты, транспорта, банков, ЖКХ, театров и других перечисленных в постановлении сфер одобряет трое из десяти жителей Москвы и Московской области. По их мнению, те, кто по долгу службы ежедневно взаимодействует с множеством людей, должны проявить ответственность и принять меры, чтобы не заболеть самому и не стать источником заражения для своих клиентов: «Они же не зря оформляют медицинские книжки»; «Сколько человек заразит один заболевший таксист за день? 10? 20?» Напротив, каждый второй не одобряет принятое решение: «Сотрудники сферы услуг не рабы, чтобы решать это за них».



Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, которое обязывает сделать прививку от коронавируса 60% работников ряда отраслей экономики. Вслед за Москвой аналогичные решения были приняты в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине.

Фото: pixabay.com Главный врач коронавирусного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко назвал принудительную вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией. Однако большинство россиян не одобряют идею обязательной вакцинации от COVID-19 всего населения страны, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob Обязательную вакцинацию от коронавируса всего населения страны, за исключением людей, имеющих противопоказания, одобряют 23% россиян, не одобряют в 2,7 раза чаще (63%). Реже всего поддерживают идею всеобщей вакцинации респонденты 35-44 лет (18%). А среди россиян старше 45 лет сторонников несколько больше - 26%.В мае размышлениями о неизбежности всероссийской вакцинации делился Дмитрий Медведев, тогда идею поддержали 19%, а 66% высказались против. Сегодня соотношение голосов изменилось: 23 и 63% соответственно.К слову, 22% работников сферы услуг Москвы и области сделают прививку лишь в том случае, если это будет обязательным условием трудоустройства или возможности продолжать работать. Еще 35% не будут вакцинироваться ни при каких условиях. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Москвы и Московской области, в том числе сотрудники сферы услуг, еще не прошедшие вакцинацию.По данным SuperJob, решение об обязательной вакцинации сотрудников общепита, торговли, салонов красоты, транспорта, банков, ЖКХ, театров и других перечисленных в постановлении сфер одобряет трое из десяти жителей Москвы и Московской области. По их мнению, те, кто по долгу службы ежедневно взаимодействует с множеством людей, должны проявить ответственность и принять меры, чтобы не заболеть самому и не стать источником заражения для своих клиентов: «Они же не зря оформляют медицинские книжки»; «Сколько человек заразит один заболевший таксист за день? 10? 20?» Напротив, каждый второй не одобряет принятое решение: «Сотрудники сферы услуг не рабы, чтобы решать это за них».Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, которое обязывает сделать прививку от коронавируса 60% работников ряда отраслей экономики. Вслед за Москвой аналогичные решения были приняты в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине. Как сообщал «Номер один», аналогичное решение готовится и в Бурятии Фото: pixabay.com