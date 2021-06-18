Стадо диких слонов слоняется по Китаю

Оно активно перемещается по окрестностям города Юйси на юго-западе КНР









Согласно данным штаба по мониторингу миграции этих животных, с 18:00 среды по 18:00 четверга слоны продолжали бродить по территории волости Шицзе, продвинувшись на 7,4 км в юго-западном направлении. Слон-самец, отправившийся в одиночное путешествие 12 дней назад, находился на расстоянии 18,8 км к востоку от своего стада. Все слоны находятся в целости и сохранности, рассказали в вышеназванном штабе.



Сейчас штаб работает над созданием постоянного механизма по обеспечению безопасности кочующих слонов и жителей близлежащих районов, а также координирует работу по распределению соответствующих целевых средств на нужды упомянутого механизма.





В течение более одного месяца власти направляли сотрудников правоохранительных органов для мониторинга миграции слонов, освобождали дороги, чтобы облегчить передвижение стада, и использовали еду в качестве приманки, чтобы отвести животных от густонаселенных пунктов.



Азиатские слоны находятся в Китае под государственной защитой первой категории, их основным ареалом обитания является провинция Юньнань. Благодаря охранным мерам популяция диких слонов в этой провинции выросла примерно со 193 особей в 1980-х годах до 300 особей в настоящее время. Кочующие слоны не проявляют агрессии по отношению к людям. Однако посевы крестьян и их хозяйственные постройки иногда, все-таки, страдают от нежданных гостей.



Фото: russian.news.cn

Стадо кочующих на юго-западе Китая диких азиатских слонов продолжает бродить в окрестностях города Юйси провинции Юньнань. Только теперь их кочевая деятельность проходит относительно более активно и начинается гораздо раньше в светлое время суток. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.Согласно данным штаба по мониторингу миграции этих животных, с 18:00 среды по 18:00 четверга слоны продолжали бродить по территории волости Шицзе, продвинувшись на 7,4 км в юго-западном направлении. Слон-самец, отправившийся в одиночное путешествие 12 дней назад, находился на расстоянии 18,8 км к востоку от своего стада. Все слоны находятся в целости и сохранности, рассказали в вышеназванном штабе.Сейчас штаб работает над созданием постоянного механизма по обеспечению безопасности кочующих слонов и жителей близлежащих районов, а также координирует работу по распределению соответствующих целевых средств на нужды упомянутого механизма. Напомним , что это стадо слонов, покинув свой ареал обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, преодолело около 500 км, и 2 июня вечером достигло окрестностей Куньмина.В течение более одного месяца власти направляли сотрудников правоохранительных органов для мониторинга миграции слонов, освобождали дороги, чтобы облегчить передвижение стада, и использовали еду в качестве приманки, чтобы отвести животных от густонаселенных пунктов.Азиатские слоны находятся в Китае под государственной защитой первой категории, их основным ареалом обитания является провинция Юньнань. Благодаря охранным мерам популяция диких слонов в этой провинции выросла примерно со 193 особей в 1980-х годах до 300 особей в настоящее время. Кочующие слоны не проявляют агрессии по отношению к людям. Однако посевы крестьян и их хозяйственные постройки иногда, все-таки, страдают от нежданных гостей.Фото: russian.news.cn