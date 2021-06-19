В Бурятии от COVID-19 за сутки умерло 12 человек

Больных коронавирусом в республике стало больше на 235 человек



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 19.06.2021 зарегистрировано 41 432 (+235) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% (21 755) приходится на жителей г. Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 168 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 188 га. По состоянию на 19.06.2021г число контактных лиц – 11205 человек.

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 39 715 (+75) человек, дополнительно сняты с наблюдения 439 чел.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2539 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2076. В отделениях реанимации находится 136 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 109 пациент (из них старше 65 –59), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 81.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2721 коек: занято – 2539, свободно – 182 койки. Занятость коечного фонда составляет 93,3%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9738 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 998 (+12) человек.

В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 5900 человек, с нарастающим итогом – 1 069 454 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 1495 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 147 228 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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