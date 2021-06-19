В Улан-Удэ до 11 июля будет сужено движение на перекрестке улиц Боевая-Мокрова

Ограничения введены из-за ремонта теплосетей

С сегодняшнего дня, с 19 июня по 11 июля будет сужено дорожное движение на перекрестке улиц Боевая-Мокрова, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Изменение движения транспортного потока введено в рамках выполнения работ по объекту: «Реконструкция коммунальных сетей города Улан-Удэ. Реконструкция тепломагистрали №6: перекладка тепловой сети от павильона №4 до ТК-13-11».



Ремонтирует дорогу подрядная организация ООО «СМП-10».



Фото: «Номер один»

