19.06.2021
В Улан-Удэ до 11 июля будет сужено движение на перекрестке улиц Боевая-Мокрова

В Улан-Удэ до 11 июля будет сужено движение на перекрестке улиц Боевая-Мокрова

Ограничения введены из-за ремонта теплосетей
С сегодняшнего дня, с 19 июня по 11 июля будет сужено дорожное движение на перекрестке улиц Боевая-Мокрова, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Изменение движения транспортного потока введено в рамках выполнения работ по объекту: «Реконструкция коммунальных сетей города Улан-Удэ. Реконструкция тепломагистрали №6: перекладка тепловой сети от павильона №4 до ТК-13-11».

Ремонтирует дорогу подрядная организация ООО «СМП-10».

Фото: «Номер один»
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