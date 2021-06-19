Уровень воды в Селенге продолжает расти

За минувшие сутки река прибавила два сантиметра



На сегодняшний день уровень воды в реке Селенга составил 187 сантиметров. Это на два сантиметра больше, чем сутки назад. При этом, уровень реки Уда, наоборот, снизился на один сантиметр и составил 164 сантиметра.



Уровень выхода на пойму для Селенги - не менее 230 сантиметров. Критической считается отметка в 330 сантиметров. На реке Уда выход на пойму – при уровне в 230 сантиметров, критическая отметка - 400 сантиметров.



Напомним, неделей ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что ситуация с уровнем рек остается тревожной. Он сообщил, что для предупреждения подтопления Улан-Удэ создана рабочая группа. В неё вошли специалисты администрации Советского района, управления по ЧС, комитета по транспорту, комитета городского хозяйства, управления социальной защиты населения, а также главный врач поликлиники №1.



«Провели первое совещание рабочей группы. Определены задачи каждого подразделения. Более 10 СНТ попадает в зону возможного подтопления левобережной части города. Внимательно, со всей ответственностью следим за обстановкой на реках», - говорил Игорь Шутенков.



К слову, на момент обращения мэра – 11 июня – уровень воды в Селенге был 148 сантиметров или почти на 40 сантиметров ниже, чем сейчас. Уровень Уды с того времени почти не изменился – 163 сантиметров 11 июня против 164 сегодня.



Фото: «Номер один»



