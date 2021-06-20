В Бурятии зарегистрировано 243 новых случая коронавируса

За сутки скончались 12 больных





В Бурятии за сутки зарегистрировано 243 новых случаев COVID-19. Из них 176 обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



54 % (21 840) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 12033 человека. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 10447 человек.



19 июня умерло 12 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.





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