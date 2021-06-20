В Бурятии погасли все лесные пожары

Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности
За последние сутки возгораний в лесах республики не обнаружено. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Агентства лесного хозяйства Бурятии.
Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено.
"В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности", - напомнили в РАЛХ.
Обо всех возгораниях в лесу сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44 .
Фото: pixabay.com
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