20.06.2021
В Бурятии погасли все лесные пожары

В Бурятии погасли все лесные пожары

Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности

За последние сутки возгораний в лесах республики не обнаружено. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Агентства лесного хозяйства Бурятии.

Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено.

"В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности", - напомнили в РАЛХ.

Обо всех возгораниях в лесу сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44 .

Фото: pixabay.com
Лесной пожар
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