Житель Бурятии осужден за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи

Пьяный мужчина, который замахнулся рукой на медика, получил условный срок



Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в «угрозе убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности», сообщили в прокуратуре республики.



В январе нынешнего года фельдшер по вызову прибыла по месту жительства 36-летнего подсудимого для оказания медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал выгонять медицинского работника, замахнулся на нее рукой и высказал слова угрозы убийством.



Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.



Решение суда не вступило в законную силу.



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