21.06.2021
Житель Бурятии осужден за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи

Житель Бурятии осужден за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи

Пьяный мужчина, который замахнулся рукой на медика, получил условный срок

Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в «угрозе убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности», сообщили в прокуратуре республики.

В январе нынешнего года фельдшер по вызову прибыла по месту жительства 36-летнего подсудимого для оказания медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал выгонять медицинского работника, замахнулся на нее рукой и высказал слова угрозы убийством.

Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: pixabay.com
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