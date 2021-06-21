В Бурятии сейчас COVID-19 болеют более 13,8 тысячи человек

Число летальных исходов перевалило за 1 тысячу, за сутки умерли 15 человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 41 922. Это на 247 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (21 927) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 025 человек, за минувшие сутки умерли 15 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 177 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 12 647 человек.



В стационарах получают 2 763 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2347. В отделениях реанимации находится 143 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 116 пациентов (из них старше 65 –67), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 93.



Амбулаторное лечение проходят 11 038 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 39 933 (+82) человек, дополнительно сняты с наблюдения 324 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 2 932 коек: занято – 2 763, свободно – 169 коек. Занятость коечного фонда составляет 94,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 625 человек, с нарастающим итогом – 1 075 079 человек.



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