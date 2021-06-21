В Бурятии тушат сложный лесной пожар

Он возник из-за грозы в труднодоступной местности



В Бурятии за прошедшие сутки возникло два лесных пожара в Заиграевском и Прибайкальском районах, сообщи в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В Заиграевском районе возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем, в Прибайкальском районе - из-за сухой грозы. Всего за прошедшие сутки на тушении работало 37 человек из числа лесной охраны, привлечённых. Задействовано 14 единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар в Заиграевском районе ликвидирован в течение трех часов на площади 5,6 гектара. А тушение лесного пожара в Прибайкальском районе сегодня продолжается. Возгорание действует в сложной труднодоступной местности. Все работы проводятся вручную. Дополнительно направлена группировка пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Для доставки огнеборцев и оборудования привлекался вертолет Ми-8.



Фото: РАЛХ

