В Бурятии прокуратура требует свободного доступа к источнику в Хакусах

Пока путь людям преграждает турникет - за вход берется плата в 300 рублей







В Бурятии Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что горячий термальный источник в местности «Хакусы» Северо-Байкальского района находится в незаконном пользовании организации, которая к тому же ограничила доступ к водному объекту, сообщили в надзорном органе.



Этот источник расположен на расстоянии 700 метров от берега Байкала и имеет уникальную природную и туристическую ценность. Вода из источника отнесена к кремнистым высокотермальным слабоминерализованным минеральным водам, максимальная температура воды 47 ℃. Организация использует закрытый ванный корпус и имеющиеся вблизи источника три деревянных бассейна для предпринимательской деятельности.



Вместе с тем, пользование водоемом, заведение целебной воды в емкости, предоставление услуги по купанию в таких «ваннах» за плату возможно только в рамках договора водопользования. Однако эта деятельность не оформлена. Кроме того, в нарушение закона доступ к водному объекту ограничен, установлен турникет, за вход на территорию термальных ванн взимается плата в размере 300 руб.



«Между тем, термальный источник является объектом общего достояния, и любой гражданин имеет право свободно и бесплатно подойти к водоему, воспользоваться его водами. Предоставление платных услуг при пользовании источником также не исключается. Организация комфортного купания с возможностью переодеться и подготовиться к погружению в воду требует от предпринимателя вложений и по праву может иметь свою цену. Но такие услуги должны предоставляться параллельно со свободным доступом к водоему. У человека должен быть выбор: воспользоваться платной услугой или свободно подойти к источнику», - отметили в прокуратуре.



Выявленные прокуратурой нарушения стали основанием для предъявления в суд иска к юридическому лицу о приостановлении деятельности без договора водопользования и обязании обеспечить свободный доступ людей к водному объекту. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, в настоящее время идет срок на апелляционное обжалование.



Однако прокуратура убеждена в законности и справедливости судебного акта и при необходимости будет настаивать на своих доводах и в вышестоящих инстанциях.



Фото: epp.genproc.gov.ru

