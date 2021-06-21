В Бурятии медцентр минобороны начал прием гражданских пациентов

Многофункциональный медицинский центр является самым современным медучреждением в республике



Многофункциональный медицинский центр МО РФ инфекционного типа, построенный в военном городке Сосновый бор под Улан-Удэ, начал прием гражданского населения для оказания медицинской помощи по борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Новейший многофункциональный медицинский центр, возведенный на территории военного госпиталя Восточного военного округа, принял на лечение первых пациентов из числа гражданского населения с диагнозами «новая коронавирусная инфекция». На автомобиле скорой медицинской помощи больных доставляют в приемное отделение медцентра для дальнейшего оказания медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования. Помимо этого в медцентре инфекционного типа проходят лечение военнослужащие, члены семей военнослужащих и военные пенсионеры.



Многофункциональный медицинский центр на сегодняшний день является самым современным и высокотехнологичным медучреждением в Бурятии. Процедурные кабинеты и палаты оснащены самым современным оборудованием зарубежного и отечественного производства. В палатах созданы все необходимые комфортные условия для пребывания и лечения пациента - имеется отдельный санузел, душевая, специальный бокс для бесконтактной передачи пищи.



Напомним, строительство медицинского центра Минобороны было завершено 15 мая 2020 года. Он возведен по типовому проекту, имеет площадь 6 тысяч квадратных метров и рассчитан на прием 60 пациентов.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа



