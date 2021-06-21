Судебные приставы Бурятии помогли вернуть деньги за аренду квартиры

Жильцы, снявшие ее, накопили более 100 тысяч рублей долга перед хозяином



В Бурятии судебные приставы Кабанского районного отделения помогли хозяину квартиры вернуть свыше 100 тысяч рублей арендной платы с жильцов, снимавших у него жилье, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Между собственником квартиры и тремя гражданами был заключен договор аренды квартиры, по условиям которого последние обязаны были оплачивать ежемесячную арендную плату, а также расходы электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. Однако, арендаторы не исполнили свои обязательства и у них образовалась задолженность в размере 111 тысяч рублей, в связи с чем собственник квартиры был вынужден обратиться в суд.



Должники обязались рассчитаться с долгом в ближайшее время, но после вынесения судебного решения задолженность так и осталась не выплаченной. По этой причине собственник жилплощади предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения.



В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должников в банках, что впоследствии повлияло на скорейшее исполнение судебные решения. В результате, поступавшие в полном объеме денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: r03.fssp.gov.ru

