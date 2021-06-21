Жительница Бурятии угнала у односельчанки велосипед

Она продала украденный байк, так как хотелось выпить



В Бурятии росгвардейцы вернули украденный велосипед. Он пропал из ограды дома жительницы поселка Баргузин. О пропаже потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. Соседи рассказали, что в день кражи к ней в ограду заходила 33-летняя местная жительница.



Ориентировка на предполагаемую злоумышленницу была передана группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемая, задержанная росгвардейцами на улице, призналась в содеянном и рассказала, что продала велосипед, а на вырученные деньги купила алкоголь, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Злоумышленница, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления, была доставлена в отдел полиции. Велосипед стоимостью 6500 рублей найден и возвращен собственнику. Возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия

