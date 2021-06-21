В Бурятии усилены ограничительные «антиковидные» меры

Общепиту ограничили время работы до 21:00; организации и предприятия должны перевести на дистант 30% персонала



В Бурятии оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения COVID-19, определил сегодня ряд новых ограничений для разобщения населения из-за роста новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Для минимизации контактов и общения жителей республики принято решение об ограничении режима работы общепита до 21:00. Также остаются требования по рассадке посетителей - не более 4 человек за столом без учета детей. Для организаций и предприятий введено требование о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим работы за исключением вакцинированных работников. За исполнением требования будут следить мобильные группы.



Также мобильные группы продолжают контроль за соблюдением запрета на проведение банкетов и других массовых мероприятий. Республиканское управление Роспотребнадзора проводит расследование по сообщениям в социальных сетях о проведении крупного банкета в выходные. Этим случаем займутся и правоохранительные органы.



В Бурятии продолжается рост заболеваемости, и на сегодняшний день 2 763 больных новой коронавирусной инфекцией находятся в стационарах. Занятость коечного фонда остается высокой, на утро составила 94,2 %. Минздрав круглосуточно разворачивает дополнительные койки. Так, за прошедшую неделю дополнительно развернута 661 койка. Увеличилась смертность от коронавирусной инфекции. Показатель летальности сравнялся с общероссийским и составляет 2,4 %.



Фото: egov-buryatia.ru

