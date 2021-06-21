В Бурятии ищут утонувшего в Хилке мужчину

С начала в республике утонули девять человек, в их числе – четверо детей



Спасатели Буряткой республиканской поисково-спасательной службы 20 июня выезжали на поисковые работы в село Харитоново. Там, предположительно, утонул 25-летний мужчина, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Очевидцы рассказали о том, что молодой человек прыгнул в воду, а после этого начал плыть, но на берег реки он так и не вернулся. Спасателями обследовано 50 км акватории вверх по течении реки Хилок и обратно. Поиск результатов не дал.



С начала 2021 года в республике утонули девять человек. В их числе– четверо детей. Основная причина этих несчастных случаев - нарушение правил поведения на воде. Заметим, что из-за холодного июня купальный сезон в республике по-настоящему еще не начинался.



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