Фонд поддержки дольщиков просит увеличить финансирование достройки объектов в Улан-Удэ

Речь идет о незавершенных домах компаний «Тамир» и «Сити-Строй», определяется судьба еще двух объектов







Региональный фонд поддержки дольщиков Бурятии обратился в федеральную публично-правовую компанию с просьбой увеличить финансирование на строительство проблемных объектов в Улан-Удэ, сообщили в минстрое Бурятии.



Речь идет об объектах застройщиков «Тамир» и «Сити-Строй». После признания их банкротами, федеральный Фонд защиты прав долевого строительства определил стоимость строительно-монтажных работ на завершение строительства, которая оказалась значительно ниже реальной стоимости, а потом финансовая помощь была предусмотрена в недостаточном размере. В связи этим, региональный Фонд поддержки дольщиков обратился с соответствующим запросом в публично-правовую компанию.



Региональным фондом собраны все документы, подтверждающие реальную стоимость строительно-монтажных работ. Вся документация направлена в правление публично-правовой компании для принятия решения о дополнительном финансировании. До этого момента региональный фонд не может провести аукцион и определить подрядную организацию на достройку этих объектов.



Также региональный фонд обратился в публично-правовую компанию с просьбой начать финансирование строительства объекта ЖСК «Новосел». Работы по завершению строительства ведутся с апреля 2021 года.



Определяется и дальнейшая судьба объекта «Домстройкомплект». В ближайшее время будет организовано совещание, после которого принято окончательное решение: достраивать или выплачивать компенсацию.



Напомним, количество дольщиков по объекту ООО «Сити-Строй» составляет около 200 человек, по объектам ООО «Тамир» и ООО «Домстройкомплект» около 100 челок, еще 29 дольщиков в ЖСК «Новосел».



Фото: «Номер один»

