В Бурятии дети стали одним из драйверов третьей волны COVID-19

В республике темп прироста заболеваемости коронавирусом у детей до 17 лет составил 50%



В Бурятии за последнюю неделю регистрируется значительный рост заболеваемости COVID-19 среди детей. В связи с этим, эпидемиологическая служба сообщила о необходимости усилить контроль за детьми и ограничить их общение и передвижение по городу, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Прирост за прошедшую неделю обусловлен преимущественно за счет детей до 17 лет, темп прироста в этой возрастной категории составил 50%. В группе 15-17 лет этот показатель вырос в два раза, у детей до 6 лет - в 1,6 раза. Поэтому просим родителей позаботиться о детях, осуществлять присмотр за ними», - сказал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



Напомним, ранее, после регистрации роста заболеваемости среди подростков и молодежи республиканским оперштабом было принято решение об ограничении допуска в торговые центры несовершеннолетних без сопровождения взрослых.



В конце прошлой недели развернуты новые ковидные отделения в стационаре для лечения детей и взрослых на базе пульмонологического отделения Детской республиканской клинической больницы ул. Модогоева. Дополнительно к имеющимся 115 койкам создали 80 новых.



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