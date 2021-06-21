В Улан-Удэ задержали мужчину, которого ищут в Белоруссии

Уроженца одной из прибалтийских стран искали правоохранительные органы этой страны как госдолжника
В Улан-Удэ сегодня ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в микрорайоне Аэропорт, обратили внимание на группу мужчин, которые во дворе жилого дома развели костер.
В ходе пресечения административного правонарушения и проверки документов у граждан, было установлено, что один из мужчин находится в федеральном розыске.
Уроженец одной из прибалтийских стран с начала этого года находился в федеральном розыске за правоохранительными органами Республики Беларусь как госдолжник.
Задержанный возвращался с вахты в Воронеже и во время ожидания самолета был задержан росгвардейцами. Мужчина, 1989 года рождения, передан сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия
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