В Улан-Удэ городские леса закрыты для людей до 13 июля

Городская администрация продлила запрет, введенный первый раз 2 июня
В лесах Улан-Удэ с 23 июня по 13 июля 2021 года ограничено пребывание людей, запрещен въезд транспортных средств, проведение определенных видов работ в связи с пожароопасной обстановкой. Распоряжение администрации Улан-Удэ об этом подписано 18 июня, сообщили в ее пресс-службе.
Исключение сделано для работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами, деятельностью по воспроизводству лесов и уходу за ними, лесозащитными работами. А также для определенных мест отдыха населения: остров Комсомольский, Богородский, Верхняя Березовка – футбольное поле, мест проведения общегородских массовых мероприятий. Возможны посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц. Однако проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов города ограничено.
Категорически запрещено в лесах разводить костры, проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.
Несанкционированные въезды в лесной массив будут перекрыты. Одновременно начнется усиление патрулирования, устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов.
За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.
Напомним, что 19 апреля 2021 года постановлением правительства Бурятит на территории республики был введен особый противопожарный режим. А въезд в городские леса был приостановлен ранее со 2-го по 22 июня.
Фото: ulan-ude-info.ru
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