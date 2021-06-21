В Улан-Удэ начал снижаться уровень рек

Угроза подтопления отступает, однако к концу недели вновь обещают дожди



Сегодня, 21 июня уровень реки Селенга стал ниже на 7 см и составляет 183 см. Снижение на 5 см наблюдается и на реке Уда, где уровень воды составляет 156 см. Об этом на брифинге рассказал Дмитрий Федоров, заместитель начальника Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ.



– Мы проводим мониторинг вышестоящих гидропостов – Кяхта, Новоселенгинск, Хилок, Чикой. Сейчас по всем гидропостам отмечается снижение, но к концу недели обещают дожди. Поэтому будем также продолжать мониторинг воды и проводить разъяснительную работу, доводить до населения информацию о складывающейся обстановке. До всех председателей ДНТ и СНТ, которые находятся в зоне риска, ежедневно доводятся сведения об уровне воды, – отметил Дмитрий Федоров.



Кроме того, сотрудники администрации Советского района продолжают обходить дворы частных домов и рассказывать жителям, как вести себя в случае подпотплений, как уберечь имущество и уточняют информацию, необходимую в случае эвакуации жителей. В перечень входит количество проживающих в доме, количество маломобильных граждан, вопросы страхования жилья, возможность временного переезда и количество домашних животных.



Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять не менее 230 см. В Селенге критической считается отметка в 330 см, в Уде - 400 см.

Отметим, с 11 июня на территории Улан-Удэ введен режим «Повышенная готовность».









фото: "Номер один"