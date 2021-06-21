ТГК-14 обманывала потребителей Улан-Удэ

Арбитражный суд Бурятии подтвердил законность почти 600 тыс руб штрафов, наложенных на энергокомпанию







Арбитражный суд Бурятии, исследовав доводы ТГК-14, изучив представленные управлением Роспотребнадзора по Бурятии материалы проверки, отзывы на заявления, принял решение отказать в удовлетворении заявления ТГК-14.



Де-факто признана законность привлечения энергокомпании к административной ответственности за обман потребителей со штрафом почти в 600 тысяч рублей, ак сообщили в пресс-службе надзорного органа.



В конце 2020 года управлением по результатам рассмотрения материалов муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ в отношении ТГК-14 Роспотребнадзор вынес 17 постановлений по делу об административном правонарушении по статье 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей») с назначением ресурсоснабжающей организации административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 595 тысяч рублей.



Поводом для привлечения ТГК-14 к административной ответственности послужило нарушение со стороны организации требований части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ и правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ. А именно был установлен факт неправомерного начисления платы за объем тепловой энергии, превышающий фактический объем энергии, затраченный на услугу отопления по показаниям общедомового прибора учета тепла.



ТГК-14 не согласилась с выявленными нарушениями и оспорило постановления республиканского управления Роспотребнадзора в Арбитражный суд Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

