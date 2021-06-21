Жителей Бурятии оштрафовали на 2.5 миллионов рублей за нарушение карантина

С начала пандемии на граждан составили уже 615 административных протоколов

С апреля 2020 года и по сегодняшний день сотрудники полиции составили 615 административных протоколов на жителей республики, нарушающих режим карантина, будучи на амбулаторном лечении или на самоизоляции из-за контакта с инфицированным коронавирусом. В том числе с начала этого года составлено 50 протоколов об административном правонарушении. Наложено 201 постановление на общую сумму 2 млн 529 тысяч рублей.

- Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение карантина может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность в случае тяжелых последствий. – добавили в Минздраве Бурятии.

Напомним, нарушение инфицированными людьми ограничительных мер и предписаний карается штрафом от 15 до 40 тысяч рублей для обычных граждан, для должностных лиц и ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

В случае неумышленного причинения вреда санкции составят от 150 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 500 тысяч – для должностных лиц, для ИП и юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как информировал "Номер один", В Бурятии действует информационная система для контроля контактных лиц, находящихся на самоизоляции, и амбулаторных больных.

Списки граждан, которые являются контактными или проходят амбулаторное лечение на дому, загружаются в специальную программу Ситуационного центра Минцифры РФ. Отметим, что с помощью данных о геолокации сотовых телефонов, полученных от операторов, определяется путь передвижения заболевших коронавирусом, а также выявляются его контакты в течение инкубационного периода заболевания. Сигнал о нарушении передается правоохранительным органам.





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