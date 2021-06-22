В Бурятии погиб 49-летний водитель иномарки

Он не справился с управлением на дороге Татарский Ключ-Челутай





В Бурятии накануне днем в Заиграевском районе погиб 49-летний водитель автомобиля «Тойота Хай Люкс Сурф». Он не справился с управлением и опрокинул машину, следуя со стороны села Татарский Ключ в направлении села Челутай, сообщили в республиканской ГИБДД.



ДТП произошло в 2 км от села Татарский Ключ. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.



Фото: ГИБДД

