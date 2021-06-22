В Бурятии COVID-19 за сутки заболели 255 человек, 21 больной скончался

Республика ставит коронавирусные «рекорды», за которыми все четче проступает тень локдауна





Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 42 177. Это на 255 случаев больше, чем было в понедельник. Из них 22 016 случаев приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 046 человек, за минувшие сутки умер 21 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В принципе, за этими показателями все четче проступает тень локдауна. Массовое несоблюдение ограничений и плохие темпы вакцинации могут не оставить власти выбора в принятии такого решения.



Из выявленных за прошедшие сутки больных –180 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц — 13 620 человек.



В стационарах получают лечение 2 835 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией 2 423. В отделениях реанимации находится 160 пациентов (из них старше 65 лет — 79), на ИВЛ 119 пациентов (из них старше 65 — 58), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 93.



Амбулаторное лечение проходят 12 124 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 40 019 (+86) человек,



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 3 033 койки: заняты — 2 835, свободны — 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 93,5 проц.



На сегодняшний день в республику поступило 181 954 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Завершили вакцинацию 124 017 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 57 937 доз.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 037 человек, с нарастающим итогом — 1 077 116 человек.





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