В Бурятии потушили два грозовых пожара в лесах

Впрочем, более 70% всех возгораний возникает из-за неосторожного обращения с огнем



В Бурятии за прошедшие сутки тушились два лесных пожара в Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Все возгорания возникли из-за сухих гроз, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего на тушении работало 64 человека: сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые. Использовалось 13 единиц лесопожарной техники. Лесные пожары ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2,4 гектара.



Сегодня утром обнаружено возгорание в Прибайкальском районе недалеко от села Бурдуково. На месте работают 24 человека из числа лесной охраны и привлечённых. Предварительно, пожар возник из-за сухой грозы.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 89 лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи гектаров. Из-за сухих гроз возникло почти 6% от всех лесных пожаров, более 70% всех возгораний возникло из-за неосторожного обращения с огнем.



Фото: РАЛХ

