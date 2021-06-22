В Бурятии депутат-коммунист простил власти ее «злорадство»

Тимур Нимаев, чье свадебное торжество прогремело на всю республику, не жалеет о банкете и готов отвечать за него



Депутат Народного Хурала Бурятии Тимур Нимаев (фракция КПРФ), чья



«Мы с моей супругой уже долгое время планировали пожениться, но из-за пандемии приходилось откладывать мероприятие. В 2021 году, когда были послабления по ограничениям, мы, наконец, запланировали нашу свадьбу на июнь месяц. Однако ее опять пришлось отменить. Переносить на следующий год не представлялось возможным т.к. в дацане нам определили конкретную дату женитьбы и дали понять, что в следующем году для нас будет неблагополучный год (кто знает, тот поймет). Поэтому мы решили просто зарегистрироваться и, чтобы не собирать совсем много народа, сделать «басаганай наадан» с приглашением ближайших родственников и друзей (свадьбу по обычаям хотели провести уже на моей малой родине, но ее тоже отменили).



В общей сложности собралось около 100 человек. При этом мы постарались соблюсти все меры предосторожности - расстановка столов, рассадка гостей, санитарная обработка столов и помещения, контроль температуры при входе. Мероприятие состоялось 19 июня в арендованном мною помещении. Столы накрывали своими силами, вместе с родственниками. Такого рода деревенский праздник в городских условиях.



Жалею ли я о произошедшем? Нет! Мы создали семью, и мы счастливы. Читал много комментариев по этому поводу в социальных сетях. Спасибо тем, кто поддержал меня. Если надзорные органы действительно посчитают, что я нарушил, то готов понести соответствующее наказание!!! Мой статус депутата здесь абсолютно не причем. Мы коммунисты всегда отвечаем за свои поступки, и я не собираюсь делать из этого пиар, как это делает глава республики, который якобы заплатил штраф за разложенный им костёр.



Власть нас убеждает, что толкаться в душном автобусе или на автобусной остановке в час пик и в поликлиниках и больницах в очередях можно, а проводить мероприятие с соблюдением всех норм безопасности - нельзя.



Вся эта ситуация обрела политический окрас и после историй с единороссом Жамбаловым, заместителем председателя правительства Бурятии Мишениным и многих-многих других коррупционных скандалов, связанных с властью, можно простить такое злорадство».



В немногочисленных комментариях к посту его читатели в целом поддержали позицию Тимура Нимаева за исключением его «атаки» на власти республики с напоминанием о резонансном ДТП, коррупционных уголовных делах и штрафе за костер, разведенный главой республики. Действительно, все это напоминает детсадовский конфликт с криком «Марьванна, Петров первый начал!».



К слову, в большинстве публикаций ни имя, ни партийность молодожена не указывались, никаких отсылок на политику не делалось и в официальных сообщениях о нарушении свадьбой «антиковидного» режима. Там просто говорилось о том, что «в Бурятии начато расследование о проведении в минувшие выходные крупного банкета в одном из заведений Улан-Удэ», сообщала в пресс-службе правительства республики.



«Установлено место проведения мероприятия. Сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку выполнения санитарно-эпидемиологических требований в заведении. В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



А вот пафосные заявления депутата («Мы коммунисты всегда отвечаем за свои поступки!») действительно напоминают предвыборный пиар. На фоне резкого роста числа заболевших «короной» и числа смертей от нее все это звучит уже совсем не смешно, а как-то странно. И даже… горько.



Фото: facebook.com/nimaev.timur Депутат Народного Хурала Бурятии Тимур Нимаев (фракция КПРФ), чья свадьба наделала шума в соцсетях и в республиканских СМИ , считает, что вокруг его семьи раздувается шумиха «из-за якобы проведённой свадьбы на 300 человек». На своей странице в Facebook он пожелал высказаться по этому поводу.«Мы с моей супругой уже долгое время планировали пожениться, но из-за пандемии приходилось откладывать мероприятие. В 2021 году, когда были послабления по ограничениям, мы, наконец, запланировали нашу свадьбу на июнь месяц. Однако ее опять пришлось отменить. Переносить на следующий год не представлялось возможным т.к. в дацане нам определили конкретную дату женитьбы и дали понять, что в следующем году для нас будет неблагополучный год (кто знает, тот поймет). Поэтому мы решили просто зарегистрироваться и, чтобы не собирать совсем много народа, сделать «басаганай наадан» с приглашением ближайших родственников и друзей (свадьбу по обычаям хотели провести уже на моей малой родине, но ее тоже отменили).В общей сложности собралось около 100 человек. При этом мы постарались соблюсти все меры предосторожности - расстановка столов, рассадка гостей, санитарная обработка столов и помещения, контроль температуры при входе. Мероприятие состоялось 19 июня в арендованном мною помещении. Столы накрывали своими силами, вместе с родственниками. Такого рода деревенский праздник в городских условиях.Жалею ли я о произошедшем? Нет! Мы создали семью, и мы счастливы. Читал много комментариев по этому поводу в социальных сетях. Спасибо тем, кто поддержал меня. Если надзорные органы действительно посчитают, что я нарушил, то готов понести соответствующее наказание!!! Мой статус депутата здесь абсолютно не причем. Мы коммунисты всегда отвечаем за свои поступки, и я не собираюсь делать из этого пиар, как это делает глава республики, который якобы заплатил штраф за разложенный им костёр.Власть нас убеждает, что толкаться в душном автобусе или на автобусной остановке в час пик и в поликлиниках и больницах в очередях можно, а проводить мероприятие с соблюдением всех норм безопасности - нельзя.Вся эта ситуация обрела политический окрас и после историй с единороссом Жамбаловым, заместителем председателя правительства Бурятии Мишениным и многих-многих других коррупционных скандалов, связанных с властью, можно простить такое злорадство».В немногочисленных комментариях к посту его читатели в целом поддержали позицию Тимура Нимаева за исключением его «атаки» на власти республики с напоминанием о резонансном ДТП, коррупционных уголовных делах и штрафе за костер, разведенный главой республики. Действительно, все это напоминает детсадовский конфликт с криком «Марьванна, Петров первый начал!».К слову, в большинстве публикаций ни имя, ни партийность молодожена не указывались, никаких отсылок на политику не делалось и в официальных сообщениях о нарушении свадьбой «антиковидного» режима. Там просто говорилось о том, что «в Бурятии начато расследование о проведении в минувшие выходные крупного банкета в одном из заведений Улан-Удэ», сообщала в пресс-службе правительства республики.«Установлено место проведения мероприятия. Сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку выполнения санитарно-эпидемиологических требований в заведении. В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.А вот пафосные заявления депутата («Мы коммунисты всегда отвечаем за свои поступки!») действительно напоминают предвыборный пиар. На фоне резкого роста числа заболевших «короной» и числа смертей от нее все это звучит уже совсем не смешно, а как-то странно. И даже… горько.Фото: facebook.com/nimaev.timur