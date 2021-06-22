Бурприроднадзор обнаружил опасные отходы в Поселье

Пенопластовый завод складировал на земельном участке полистирол



Государственные инспекторы Бурприроднадзора совместно с природоохранной прокуратурой проверили деятельность пенопластового завода, который располагается в пригороде Улан-Удэ – селе Поселье Иволгинского района. Установлены факты нарушения законодательства, сообщили в надзорном органе.



«На территории завода складируется пенопласт. Его исходным материалом является полистирол – вещество, получаемое при полимеризации стирола. Этот материал может нанести необратимый вред экологии в случае утилизации больших объемов продукции на несанкционированные свалки. В природе вещество не разлагается самостоятельно, а при сжигании выделяет большое количество вредных веществ в атмосферу», - прокомментировали результаты проверки в Бурприроднадзоре.



Инспекторы установили собственника земельного участка, на котором складировалось сырье полистирола, возбуждено административное производство.



«В результате чего виновное лицо привлечено к административной ответственности. В том числе - за сокрытие или искажение экологической информации», - уточнили в Бурприроднадзоре.



Фото: egov-buryatia.ru/rsbpn



